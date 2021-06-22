SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Jo, yeşil kramponla maça çıkınca para cezası aldı

Jo, yeşil kramponla maça çıkınca para cezası aldı

22.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corinthians'ın golcüsü Jo, kulübün ezeli rakibi Palmeiras'ın rengi olan yeşil kramponla maça çıkınca para cezası aldı.

Jo, yeşil kramponla maça çıkınca para cezası aldı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı forvet Jo, kulübü Corinthians'tan ilginç bir ceza aldı.

Corinthians'ın Bahia ile oynadığı maçta forma giyen Jo, takımının ezeli rakibi Palmeiras'ın rengi olan yeşil kramponla sahada yer alması nedeniyle para cezası aldı. Brezilya ekibinin yöneticileri, Jo ile maçtan sonra görüştüklerini, golcü oyuncunun uyarıldığını ve para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

"ASLA SAYGISIZLIK ETMEDİM"

Giydiği yeşil kramponla kulüp yöneticilerini rahatsız eden Jo ise giydiği kramponun yeşil değil turkuaz renkte olduğunu belirterek gereksiz bir tartışmanın yürütüldüğünü söyledi. Küçüklüğünden bu yana tuttuğu takımın formasını giydiğini söyleyen Jo, "Corinthians'a, taraftarlara asla saygısızlık etmedim ve etmeyeceğim. Bu formayı her zaman onurla taşıdım ve öyle de devam edecek" diye konuştu.

34 yaşındaki forvet 2010 yılının Ocak ayında Galatasaray'a kiralanmış ve sezon sonunda yeniden kulübü Manchester City'e dönmüştü.

Jo maçın bitmesinin ardından kenardan yapılan uyarıları sonrası ayağından kramponları çıkardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
PSV - Galatasaray maçı ne zaman? PSV - Galatasaray maçı ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Şenol Güneş için olay iddia!

Şenol Güneş için olay iddia!

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Cimbom ateşi yaktı! Geri mi dönüyor?

Cimbom ateşi yaktı! Geri mi dönüyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.