Jo, yeşil kramponla maça çıkınca para cezası aldı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı forvet Jo, kulübü Corinthians'tan ilginç bir ceza aldı.

Corinthians'ın Bahia ile oynadığı maçta forma giyen Jo, takımının ezeli rakibi Palmeiras'ın rengi olan yeşil kramponla sahada yer alması nedeniyle para cezası aldı. Brezilya ekibinin yöneticileri, Jo ile maçtan sonra görüştüklerini, golcü oyuncunun uyarıldığını ve para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

"ASLA SAYGISIZLIK ETMEDİM"



Giydiği yeşil kramponla kulüp yöneticilerini rahatsız eden Jo ise giydiği kramponun yeşil değil turkuaz renkte olduğunu belirterek gereksiz bir tartışmanın yürütüldüğünü söyledi. Küçüklüğünden bu yana tuttuğu takımın formasını giydiğini söyleyen Jo, "Corinthians'a, taraftarlara asla saygısızlık etmedim ve etmeyeceğim. Bu formayı her zaman onurla taşıdım ve öyle de devam edecek" diye konuştu.

34 yaşındaki forvet 2010 yılının Ocak ayında Galatasaray'a kiralanmış ve sezon sonunda yeniden kulübü Manchester City'e dönmüştü.

Jo maçın bitmesinin ardından kenardan yapılan uyarıları sonrası ayağından kramponları çıkardı.



