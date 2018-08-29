Joachim Löw'den Mesut Özil açıklaması

Löw, bugün Münih'te düzenlenen basın toplantısında, Mesut Özil’in ilk milli maçına 2009 yılında çıktığını ve birlikte çok şey yaşadıklarını belirterek, "Dünya şampiyonu olduk. Elbette bu kalıcıdır." dedi.

Türk asıllı futbolcunun oyunu etkileyecek çok iyi tekniğe ve oyun zekasına sahip olduğunu vurgulayan Löw, "Bana göre, Mesut Özil son 20-30 yıl içinde, en iyi Alman futbolcularından biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil'in milli takımdan ayrılma sürecinde kendisini aramadığını aktaran Alman teknik adam, açıklama yaptığı gün Özil'in menajerinin kendisini aradığını ve bilgi verdiğini açıkladı.

Futbolcuların milli takımdan ayrıldığında ya da sorunları olduğunda kendisini aradığını ifade eden Löw, Mesut Özil'in başka bir yola gitmeye karar verdiğini kaydetti.

Mesut Özil ile gelecekte mutlaka görüşme fırsatı bulacağını belirten Löw, "Beni aramasını ve attığı adım konusunda bilgilendirmesini dilerdim." ifadesini kullandı.

Löw, Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonu'yla ilgili (DFB) ırkçılık iddialarını ise reddetti.