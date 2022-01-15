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Joachim Löw sorusuna İsmail Kartal'dan yanıt! "Löw konusu..."

15.01.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan teknik direktör İsmail Kartal, 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılan Joachim Löw sorusuna yanıt veren Kartal, "Löw konusu bugün konuşulacak konu değil" dedi.

Joachim Löw sorusuna İsmail Kartal'dan yanıt! "Löw konusu..."

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında aldığı 1-1'lik skorun ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "Üretkenliğimiz düşüktü" itirafında bulundu. Öte yandan deneyimli hoca, Joachim Löw'le ilgili gelen soruya cevap verdi.

"ZAMANLA YARIŞIYORUZ"

Futbolcularına sahip çıkan ve zaman vurgusu yapan İsmail Kartal, "Bunların hepsi bizim oyuncularımız. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendiremeye çalışıyorum. Bugün Ferdi yüzde yüz hazır olmamasına rağmen sol bek oynadı. Sonrasında Muhammed'i aldık. Oyunu elimizde tutmaya çalıştık. Ama olmadı. Biz Fenerbahçeyiz. Zamanla yarışıyoruz. Zamanımız yok. Maalesef üç günde bir maç oynadığımız için onların aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.

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"ÖNCELİĞİMİZ TAKIMIMIZIN DAHA İYİ OLMASI"

İsmail Kartal, Löw'le ilgil igelen soruya ise, "Löw konusu bugün konuşulacak konu değil. Önceliğimiz takımımızın daha iyi olması. Fenerbahçe bana ne zaman ihtiyaç duyarsa koşulsuz geldim. Bundan sonra da öyle olacaktır. Diğer konular yönetimin kurulunu ilgilendiriyor" diyerek cevap verdi.

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"ÜÇ KULVARDA MÜCADELE EDEN TEK TAKIM FENERBAHÇE"

3 kulvarda mücadele eden tek takımın Fenerbahçe olduğunu belirten Kartal, "Şu an Türkiye'de üç kulvarda mücadele eden tek takım Fenerbahçe. Bu takımın o kadar da içi boş değil. Burada güçlü ve kaliteli oyuncular var. Ben bu takıma ve oyunculara güveniyorum" dedi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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