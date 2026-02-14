SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor

Joao Pereira: "Bugün iyi bir iş çıkardık’’

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Konyaspor galibiyetinin ardından, "Gol beklentimiz daha fazlaydı. Bugün hakkettiğimizi düşünüyorum. Bugün iyi bir iş çıkardık’’ dedi.

Joao Pereira: "Bugün iyi bir iş çıkardık’’

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti.

MAÇIN ARDINDAN KONUŞTU!

Joao Pereira: "Bugün iyi bir iş çıkardık’’ 1

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Çok ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Maç iyi başladık. Pozisyonlara girdik. Maçın hakimiyeti bizim elimizdeydi. Golü de attık. Daha fazla da şans yakaladık. İkinci golü atmak için ikinci devrede oyunculara bir şeyler söyledim. ’Maç 0-0’mış gibi, kazanmamız gerekiyormuş gibi oynayın’ dedim. Bunu yaptık. Gol yemedik, golü bulduk. Konya ilk başta maça 3’lü oyun kurarak başlamıştı. İkinci yarıda 4’lü oyun kurdular. Buna adapte olmamız gerekti. İkinci golü bulduktan hemen sonra golü yedik ve 2-1 oldu. Ondan sonra geçişler bulduk. Gol atabileceğiz pozisyonlar bulduk. Daha fazla gol atmayı hak ettik.Ama galibiyetten dolayı mutluyum. Kaleye çok fazla şut çektik. Daha net pozisyona girdik. Gol beklentimiz daha fazlaydı. Bugün hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün iyi bir iş çıkardık’’ diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi! Liderlik koltuğuna göz diktiReal Madrid, Real Sociedad'ı devirdi! Liderlik koltuğuna göz dikti
Başkan Eyüp Kahveci ve Vali Musa Işın’dan Kütahyaspor’a tebrikBaşkan Eyüp Kahveci ve Vali Musa Işın’dan Kütahyaspor’a tebrik

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Konyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

İnci Taneleri için final kararı! Tarih verildi

İnci Taneleri için final kararı! Tarih verildi

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.