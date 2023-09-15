Jodie Turner-Smith'i Vogue gecesinde görenler "Altını unutmuş" dedi

İngiliz model ve oyuncu Jodie Turner-Smith geçtiğimiz akşam ünlülerin akın ettiği Vogue World Show'da boy gösterdi. Son olarak Cannes'da 10 binlerce euro değerinde mücevherleri çalışan oyuncu ve model tarzıyla dikkat çekti.

Jodie Turner-Smith kırmızı halıya çıktığında hayal gücüne çok az şey bıraktı.

36 yaşındaki oyuncu uzun bacaklarını gösteren siyah bir tanga üzerine omzundan geçerek beline bağlanan ve göğsünü kaplayan büyük, yapısal siyah saten fiyonk tercih etti.

Dikkatleri üzerine çeken güzel isim bu tarzıyla sosyal medyanın diline düştü. Jodie Turner-Smith'in belden aşağısını görenler "Altını unutmuş", "Biri altını giymediği söylesin" yorumlarında bulundu.

