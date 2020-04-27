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Joe Hart bombası! Görüşmeler başladı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'in tecrübeli file bekçisi Joe Hart için girişimlere başladı.

Joe Hart bombası! Görüşmeler başladı...

Önümüzdeki sezon Loris Karius'un bıraktığı eldivenleri iyi bir isme teslim etmek isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'in tecrübeli file bekçisi Joe Hart için girişimlere başlamıştı.

33 yaşındaki eldiven için maliyet araştırmasının devam ettiği öğrenildi.

Sezon sonunda Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız kalecinin senelik ücreti yönetimi zora sokabilir. Bu nedenle Hart için mali çözüm yolu aranıyor.

Önümüzdeki günlerde İngiliz kaleci ile resmi görüşmelerin başlayacağı da gelen haberler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Joe Hart Transfer

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