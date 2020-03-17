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JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Samsun’da

SAMSUN HABERLERİ  | 17.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Samsunlularla buluştu.Samsun Panoroma Müzesi önünde kurulan ürün satış tırının üçüncü gününde sadece ürün satışı gerçekleşmiyor.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Samsunlularla buluştu.
Samsun Panoroma Müzesi önünde kurulan ürün satış tırının üçüncü gününde sadece ürün satışı gerçekleşmiyor. Tırdaki dev ekranda JÖH ve JÖAK hakkında bilgi verilirken, stantta JÖH VE JÖAK’ların kullandığı pusula, saat, künye, bileklik ile baskılı tişört ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuluyor. Standı ziyaret edenlere bilgi verilirken, satıştan elde edilen gelirin ise şehit olan jandarma mensuplarının ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfı’na aktarıldığı belirtildi.
Tır Samsun’da 24 Mart tarihine kadar kalacak.

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