John Obi Mikel, Stoke City ile anlaştı!

Trabzonspor ile yolları ayrıldıktan sonra boşta kalan John Obi Mikel'in yeni takımı belli oldu. Bordo-mavili ekipten mart ayında ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsünde olan Nijeryalı futbolcu yeniden, bir zamanlar top koşturduğu Ada'nın yolunu tuttu.

Obi Mikel bugün, Stoke City'nin sağlık kontrolünden geçerek sözleşmeye imza attı. İngiltere Championship'te mücadele eden kırmızı-beyazlı ekiple bir yıllık anlaşmaya vardı.

Stoke City teknik direktörü Michael O'Neill'ın bizzat görüştüğü yıldız futbolcuyu, gelecek sezon Premier Lig'e yükselmek için mücadele edecekleri ve kendisine ihtiyaçları olduğunu söyleyerek ikna ettiği belirtiliyor. 33 yaşındaki Mikel, daha önce uzun yıllar Chelsea forması giymişti.

