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John Obi Mikel ve Ivanildo Fernandes Trabzonspor'la sözleşme imzaladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.08.2019 21:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor'a transfer olan John Obi Mikel ve Ivanildo Fernandes’e düzenlenen törenle sözleşmeye imzayı attı.

John Obi Mikel ve Ivanildo Fernandes Trabzonspor'la sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, yeni transferleri John Obi Mikel ve Ivanildo Fernandes için imza töreni düzenledi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bedelsiz olarak kulübe transfer olan Obi Mikel ve Sporting Lisbon'dan kiralık olarak takıma katılan Ivanildo Fernandes'e kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hem genç bir oyuncu olan Ivanildo hem de kariyerini konuşmanın bile gereksiz olduğu Obi Mikel ile imza töreni düzenliyoruz. Biz Obi ile sadece bir futbolcu değil etik ahlak ve duruşuyla çok büyük bir atlet transfer ettik. Genç oyunculara ne kadar yatırım yaptığımızı herkes biliyor. Bunun yanı sıra genç oyuncularımıza tecrübelerini aktarabilecek bir oyuncu aldık. Obi'nin transferi kolay olmadı, kendisi de biliyor. Tabi transferiyle birlikte 150 de forma aldı. Ivanildo da 100 forma alan futbolcularımızdan oldu. Artık Obi'nin forma rakamını yükseltmesi gerekiyor. O yüzden 200 forma alıyor."

Bordo-mavili kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Nijeryalı Obi Mikel de şunları kaydetti:

"Başkanımıza bu güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a geldiğimde ne kadar büyük bir kulüp olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Sayın Başkan'ın göreve başladığından bugüne kadar kulübü stabil bir hale getirdiğini ve Trabzonspor'u tekrar hak ettiği yerlere getirdiğini biliyorum. Ben de genç ve yetenekli oyunculardan oluşan bu kadronun başarısı için hem saha içinde hem de saha dışında gerek tecrübe olsun gerekse mücadele ve oyun azmi olsun elimden gelen her şeyi yapacağım."

Kiralık olarak kadroya katılan Portekizli oyuncu Ivanildo Fernandes ise "Transfer sürecinde bana olan ilgi ve gösterilen değer gerçekten buraya gelmemde en büyük etken oldu. Ben çalışmayı seven bir insanım. Bana gösterilen ilgi ve değer karşısında insanları mahcup etmemek için elimden gelenin en iyisin yapacağım. Takımımızın hedefleri için var gücümle çalışacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

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