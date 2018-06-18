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John Travolta ile ilgili şoke eden iddia: Kalçalarına masaj yapmamı isterdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 15:47 | Son Güncelleme

1975'ten beri Scientology tarikatı üyesi olan oyuncu John Travolta hakkında yeni dedikodular çıktı. Kimliği belirsiz bir masör Travolta'nın kendisinden kalçalarına masaj istediğini açıkladı

John Travolta ile ilgili şoke eden iddia: Kalçalarına masaj yapmamı isterdi

Bir dönem Scientology tarikatına dahil olan bir masör, John Travolta hakkında bazı iddialarda bulundu.

64 yaşındaki aktörün çok kaba olduğunu belirten kimliği gizli adam, "John Travolta'nın karanlık bir tarafı vardı. Sürekli müstehcen imalarda bulunuldu. Benden kalçalarına masaj yapmamı isterdi. Birçok kişiyi de taciz etti" şeklinde konuştu.

SCIENTOLOGY NEDİR?

Scientology ABD'li bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen bir tarikat ve buna bağlı uygulamaların bulunduğu bir inanç akımı. Başlarda Hubbard tarafından kişisel gelişim için hazırlanan bir felsefe iken daha sonra bir dinî akıma dönüşmüştür. Scientology, Scientology Kilisesi'nin dinini tanıtmak ve yaymak için kullanmaya çalışmaktadır.

Scientology, ABD başta olmak üzere birçok ülkede ayrı bir din olarak kabul edilmiştir. Scientology 1990'lı yıllardan sonra daha da ünlenmeye başlamıştır.

Prsicilla Presley, Katie Holmes, Nicole Kidman, Demi Moore, Paul Haggis gibi isimler bir zamanlar Scientology'e üyeydi. (Posta)

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John Travolta Scientology

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