John Wick'in yıldızı Keanu Reeves'e maskeli hırsız şoku! Polis harekete geçti, sosyal medya yıkıldı

Kar maskeli hırsızlar Matrix ve John Wick film serilerinde sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Keanu Reeves'in silahını çaldı. Soyguncuların, polisler gelmeden olay yerinden kaçtıkları aktarıldı.

YAŞANANLAR BUNUNLA SINIRLI KALMADI!

Olaya dair ilk alarm, isimsiz bir telefonun polisleri çarşamba akşamı saat 19.00 civarında Keanu Reeves’in mülküne izinsiz giren bir kişi konusunda uyarması ile verildi. Harekete geçen polis kapsamlı bir arama yapmış olsa da olay yerinde kimseyi bulamadı.

MASKELİ SOYGUNCULAR

Fakat yaşananlar bununla sınırlı kalmadı. Polisler, Keanu Reeves'in evindeki güvenlik alarmının çalması üzerine saat 01:00 sularında olay yerine yeniden gitti. ABD basınında yer alan haberlere göre maskeli hırsızlar kaçmadan önce aktörün evinde bulunan silahı çaldı. Ünlü oyuncunun olay sırasında evde bulunmadığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Bu hırsızlık olayı, emekli tetikçi olan bir adamın başına gelenleri anlatan 'John Wick' filmini akıllara getirdi. Filmde çok sevdiği eşini kaybeden adamın, karısından geriye kalan köpeği Rus mafya prensi Iosef Tasarov ve adamları tarafından öldürülüyordu. Sosyal medya kullanıcıları filmi anımsatıp yaşanan olayı ti'ye aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

"John Wick'i de soymazsın!"

"Köpeğine baktınız mı, iyi mi?"









