MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Uzak Şehir'i kaçırmadan izliyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bahçeli, Murat Yancı’ya eşlik eden CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’den oluşan Demirören Medya Grubu heyetini MHP Genel Merkezi’nde ağırladı.

Kabulde, son dönemdeki iç ve dış siyasi gelişmeler konuşuldu. Bahçeli, Yerli ve Milli Medya’nın özellikle de televizyonların devlet ve millet için önemine değindi.

Türk dizilerinin dünyadaki başarısından övgüyle bahseden Bahçeli, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan bu yapımların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Devlet Bahçeli, özellikle Kanal D’de yayınlanan “Uzak Şehir” dizisini kaçırmadan izlediğini vurguladı.
Bahçeli, ziyaretten dolayı memnuniyetini de dile getirdi. Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Ferdi Tayfur’un nostaljik plakları ile Demirören Yayınları’nın seçkin eserleri arasında yer alan, “Sultan II. Abdülhamit Dönemi: Suriye” kitabını takdim etti.

