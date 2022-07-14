Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme! Tazminatın iptali talebi reddedildi

Amber Heard’ün avukatları, bir jüri üyesinin kimliğinin yanlış tespit edilmiş olması da dahil çeşitli gerekçeler sundu. Avukatlar, yedi jüri üyesinden birinin tebligat alamadığını öğrendikten sonra mahkemeden kararı iptal etmesini ve yeni bir dava açılmasını istedi.

Heard'ün hukuk ekibi, yedi jüri üyesinden birinin hiçbir duruşmaya katılmadığını, kimliği belirtilmeyen 77 yaşındaki jüri üyesinin yerine aynı adreste ikamet eden oğlunun duruşmalara girdiğini, bunun yasalara aykırı olduğunu ve alınan kararı geçersiz kıldığını ileri sürdü.



JÜRİ KARARINI AÇIKLADI

Virginia mahkemesi yargıcı, Heard'ün başvurusunu reddederek, özellikle jürinin kimliğinin yanlış tespiti konusundaki iddiaların davayla ilgisinin olmadığını, jürinin önyargılı olduğu yönündeki iddianın ise Heard tarafından kanıtlanamadığını belirtti.



Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

“Jüri üyesi incelendi, tüm jüri ile birlikte oturdu, tartıştı ve bir karara vardı. Mahkemenin elindeki tek kanıt, bu jüri üyesi ve tüm jüri üyelerinin yeminlerine, mahkemenin talimatlarına ve emirlerine uydukları yönündedir. Bu mahkeme, jürinin yetkili kararına bağlıdır.”



NE OLMUŞTU?

Jüri, Heard'ün Aralık 2018 tarihli Washington Post'ta yayımlanan makalesinde, Depp’in kendisine yönelik aile içi şiddet uyguladığı iddialarına yer vererek ünlü aktörü karaladığı yönünde karar verdi. Heard’ün 10 milyon dolar tazminat ve 5 milyon dolar cezai tazminat ödemesine hükmetti. İkinci tazminat, tavan miktar olan 350 bin dolara düşürüldü. Jüri ayrıca Depp'i, avukatı tarafından Heard hakkında ortaya atılan iftira niteliğindeki bir ifadeden sorumlu tuttu ve onun da 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.



