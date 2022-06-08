MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Johnny Depp Amber Heard davasının notları rekor fiyattan satılık

Johnny Depp Amber Heard davasının notları rekor fiyattan satılık

08.06.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp ve Amber Heard davasının ekrana yansımayan ayrıntılarını gösteren not defteri eBay'de 14.469.00 $ karşılığında satışa çıktı.

Johnny Depp Amber Heard davasının notları rekor fiyattan satılık

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlandı.

Johnny Deep, Amber Heard’a açtığı hakaret davasını kazandı

Şimdiye kadar kamuoyunda en çok konuşulan davalardan olan Virginia'daki Fairfax County Adliye Sarayı'nda gerçekleşirken duruşmaya, Larry Forman şahıs da katıldı.

Johnny Deep, Amber Heard’a açtığı hakaret davasını kazandı

Başta tek seferliğine giden ve notlar alan Forman, daha sonra arkadaşlarının teşvikiyle davanın büyük kısmın katıldı ve detaylı notlar tutmaya başladı.

Johnny Deep, Amber Heard’a açtığı hakaret davasını kazandı

Şimdi bu notları 14.469.00 $ karşılığında e-bay'den satılığa çıkaran Forman, gelen parayı da Amber Heard'e missilleme yaparak Los Angeles'taki bir çocuk hastanesine bağışlayacağını açıkladı.

Amber Heard'ün mahkemede gösterilen videolar karşısındaki tepkisi

Johnny Depp - Amber Heard davası: İngiltere’deki davayı kaybeden Depp, ABD’deki davayı nasıl kazandı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in düğün yeri belli oldu Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in düğün yeri belli oldu
Yine tangasıyla poz verdi... "Onlyfans'a gir..."Yine tangasıyla poz verdi... "Onlyfans'a gir..."
Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almışKuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

İşte 10 seçim anketinin ortalaması! Sonuçlar çok ilginç...

İşte 10 seçim anketinin ortalaması! Sonuçlar çok ilginç...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!

Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Kimsenin aklına gelmez! Bal ve tuzu birlikte tüketirseniz...

Kimsenin aklına gelmez! Bal ve tuzu birlikte tüketirseniz...

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.