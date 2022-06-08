Johnny Depp Amber Heard davasının notları rekor fiyattan satılık

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlandı.

Şimdiye kadar kamuoyunda en çok konuşulan davalardan olan Virginia'daki Fairfax County Adliye Sarayı'nda gerçekleşirken duruşmaya, Larry Forman şahıs da katıldı.

Başta tek seferliğine giden ve notlar alan Forman, daha sonra arkadaşlarının teşvikiyle davanın büyük kısmın katıldı ve detaylı notlar tutmaya başladı.

Şimdi bu notları 14.469.00 $ karşılığında e-bay'den satılığa çıkaran Forman, gelen parayı da Amber Heard'e missilleme yaparak Los Angeles'taki bir çocuk hastanesine bağışlayacağını açıkladı.



