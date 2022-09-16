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Johnny Depp ve Amber Heard davası film oluyor

16.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süre dünya gündemini meşgul eden Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki dava beyazperdeye taşınıyor.

Johnny Depp ve Amber Heard davası film oluyor

Birbirinden çarpıcı iddialarla gündemde sıkça takip edilen iftira davası Johnny Depp’in zaferiyle sonuçlanmıştı.
Johnny Deep, Amber Heard’a açtığı hakaret davasını kazandı

DAVA FİLM OLUYOR

Tüm dünyanın merakla izlediği ve takip ettiği dava 6 hafta sürmüştü. Şimdi beyazperdeye taşınacak olan davanın filmi Tubi adlı dijital platformda yayınlanması planlanıyor. Filmin adı “Hot Take: The Depp/Heard Trial” olacak. Johnny Depp’i "Days of Our Lives" dizisiyle tanınan Mark Hapka, Amber’ı ise Megan Davis canlandıracak.
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JOHNNY DEPP YENİ FİLM PROJESİNE BAŞLADI

Depp’in yeni film projesi ise “Jeanne du Barry” adlı bir film olacak. Filmde Depp Fransız Kralı XV. Louis’i canlandırıyor. Filmin konusu ise, işçi sınıfından bir kadın olan Jeanne’nin zekasını ve cazibesini kullanarak yükselmesini konu alıyor.

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