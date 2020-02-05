Tuğba Theodore'den, Ahmet Kandemir'e sert yanıt

Beşiktaş Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörlü Ahmet Kandemir, Jordan Theodore takımdan ayrıldıktan sonra eleştirilerde bulunmuştu. Jordan Theodore'un eşi Tuğba Theodore de, Ahmet Kandemir'e patladı!
Kandemir açıklamasında; "Pas vermeyen, arkadaşlarını oyundan soğutan Theodore’un ayrılması takıma pozitif enerji kazandırdı" sözlerini sarf etmişti. Bu açıklamanın üzerine Jordan Theodore'un eşi Tuğba Theodore'dan çok sert bir yanıt geldi.
Tuğba Theodore açıklamasında "Öncelikle Ahmet Kandemir sen kimsin? Sen kimsin de kendinde, eşim hakkında saçma yapan yorumlar yapma cesaretini buluyorsun?'' diyerek Kandemir'e verdi veriştirdi.
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