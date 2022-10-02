Jorge Jesus derbide oyuncularına o hamleyi yasakladı! Beşiktaş maçı çok ilginç geçecek...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın konuğu olacak Fenerbahçe'de Jorge Jesus kanunları dikkat çekiyor. Ligde oynanan son 2 maçta 7 gol atıp gol yemeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

GERİ ÇEKİLMEYİ YASAKLADI

Takımla birlikte bugün son kez toplantı yapan Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş maçında takımına geriye yaslanmayı yasakladı. Hiçbir durumda defans yapmayı düşünmeyen Jorge Jesus, oyuncularına bu taktiği iyice anlattı. 8 yıldır süren şampiyonluk hasretine bu tarz bir oyunla son vermeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş deplasmanından mutlaka 3 puanla dönmek istiyor.



