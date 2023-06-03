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Jorge Jesus dönemi bitti, bitiyor... Galatasaray maçı yüksek ihtimalle son lig maçı olacak...

03.06.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Sezon sonunda sözleşmesi biten Jorge Jesus'un yerine geçecek isim henüz belli olmadı. Galatasaray mücadelesinde ligdeki son maçına çıkacak Jorge Jesus'un, kupa finalinin ardından basın toplantısında ayrılığı açıklayacağı ifade edildi.

Jorge Jesus dönemi bitti, bitiyor... Galatasaray maçı yüksek ihtimalle son lig maçı olacak...

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor. Yerine geçecek hocanın kim olduğu ise büyük merak konusu olmuş durumda...

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

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Brezilya Ligi'nden birçok takımla görüşen Jorge Jesus, yardımcılarıyla birlikte Brezilya'ya gidecek. Ülkenin milli takımıyla da adı anılan Jorge Jesus'un henüz karar vermediği fakat Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli bazı taraftarlar Jesus'un ayrılığını onaylasa da, bazı taraftarlar gelecek yıl da tecrübeli isimle devam edilmesini istiyor.

MONTELLA SESLERİ

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Sport Italia'nın haberine göre; Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Fenerbahçe'ye çok ama çok yakın. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Vincenzo Montella'nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.


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