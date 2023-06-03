Jorge Jesus dönemi bitti, bitiyor... Galatasaray maçı yüksek ihtimalle son lig maçı olacak...

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor. Yerine geçecek hocanın kim olduğu ise büyük merak konusu olmuş durumda...

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Brezilya Ligi'nden birçok takımla görüşen Jorge Jesus, yardımcılarıyla birlikte Brezilya'ya gidecek. Ülkenin milli takımıyla da adı anılan Jorge Jesus'un henüz karar vermediği fakat Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli bazı taraftarlar Jesus'un ayrılığını onaylasa da, bazı taraftarlar gelecek yıl da tecrübeli isimle devam edilmesini istiyor.

MONTELLA SESLERİ

Sport Italia'nın haberine göre; Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Fenerbahçe'ye çok ama çok yakın. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Vincenzo Montella'nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.



