Jorge Jesus Fenerbahçe ayrılığı sonrasında ilk kez konuştu, kafaları allak bullak etti!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe'de bu karşılaşmanın ardından Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus Sarı-Lacivertliler'e veda etmişti.

Fenerbahçe'den de yapılan açıklamayla ayrılık resmileşirken, yaşanan bu vedanın ardından Jorge Jesus ilk kez konuştu. Portkekiz basınına yaşanan sürece dair açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam "Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok güzel bir deneyimdi. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. İstanbul çok güzel bir yer. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz, ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN BANA 'GERİ DÖNECEKSİN' DEDİ"

"Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım." diyen Jesus, "Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi" ifadelerini kullanırken, bu sözler kafaları karıştırdı.

FENERBAHÇE'DEYKEN TEKLİ ALDI MI?

Fenerbahçe'de olduğu dönemde herhangi bir tekli alıp almadığı sorulan Jesus "Fenerbahçe'deyken birkaç teklif geldi ama hiçbiri Brezilya'dan değildi, Brezilya'dan kimse benimle temasa geçmedi." şeklinde yanıt verdi.

"TARAFTAR İÇİN KOLAY OLMAZDI"

Hayalinin bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almak olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Liglerden, Avrupa kupalarına kadar birçok turnuvada yer aldım. Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı. Fenerbahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim." dedi.

"PORTEKİZ'DE ÇALIŞMAYACAĞIM"

Jorge Jesus sözlerini "Portekiz'den 3 kez ayrıldım. Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazandım. Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım. Portekiz'de teknik direktörlük yapmak söz konusu değil." şeklinde tamamladı.



