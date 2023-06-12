Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Görevi bıraktığını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Jorge Jesus Türkiye Kupası mücadelesinin ardından Fenerbahçe'ye veda etti. Portekizli teknik direktör, Sarı-Lacivertliler'e vedasını "Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim" sözleriyle duyurdu. İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un hayatı ve biyografisi...
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus 2-0 galip gelerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.
Jorge Jesus açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Taraftarlar her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim.”
Jorge Jesus 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz2in Amadora şehrinde dünyaya geldi.
Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus olan teknik direktör Jorge Jesus, eski bir futbolcudur.
Jorge Jesus'un altyapı kariyeri:
1969-1971 Estrela Amadora
1971-1973 Sporting CP
Jorge Jesus'un profesyonel kariyeri:
1973-1976 Sporting CP
1973-1974 → Peniche (kiralık)
1974-1975 → Olhanense (kiralık)
1976-1977 Belenenses
1977-1978 Riopele
1978-1979 Juventude Évora
1979-1980 União Leiria
1980-1983 Vitória Setúbal
1983-1985 Farense
1985-1987 Estrela Amadora
1987-1988 Benfica Castelo Branco
1988-1989 Almancilense
Jorge Jesud'un çalıştırdığı takımlar:
1989-1993 Amora
1993-1996 Felgueiras
1997-1999 Felgueiras
1998 União Madeira
1998-2000 Estrela Amadora
2000-2002 Vitória Setúbal
2002-2003 Estrela Amadora
2003-2004 Vitória Guimarães
2005 Moreirense
2005-2006 União Leiria
2006-2008 Belenenses
2008-2009 Braga
2009-2015 Benfica
2015-2018 Sporting CP
2018-2019 El Hilal
2019-2020 Flamengo
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