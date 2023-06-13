Jorge Jesus Fenerbahçe'ye veda eder etmez bombayı patlattı! Galatasaraylıları kızdıran hamle... Icardi'yi istiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanılan şampiyonluğun ardından düzenlenen basın toplantısın 'Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim' diyerek Sarı-Lacivertliler'e veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile anlaştığı öğrenilmişti.

GALATASARAYLILARI KIZDIRDI

Jesus Arabistan kariyerine oldukça hızlı bir başlangıç yaparken, transfer rotasını da çizdi. Tecrübeli oyuncu transferdeki ilk hedefini belirlerken bu haber Galatasaray taraftarını oldukça kızdırdı.

ICARDI'YI İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Jorge Jesus'un yeni takımında görmek istediği ilk isim Sarı-Kırmızılılar'daki performansıyla ortalığı kasıp kavuran Mauro Icardi...

SADECE ICARDI DEĞİL...

PSG ile 1 yıl kontratı kalan oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini kulüp yönetimine ileten Jesus, Türkiye'den başka yıldızlara da kanca atacağı gelen bilgiler arasında.



