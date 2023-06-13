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Jorge Jesus Fenerbahçe'ye veda eder etmez bombayı patlattı! Galatasaraylıları kızdıran hamle... Icardi'yi istiyor

13.06.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kupası'nda yaşanan şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'ye veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un yeni adresi büyük oranda belli oldu. Tecrübeli hoca Suudi Arabistan ekiplerin Al Hilal'in yolunu tutarken yönetimden ilk isteği ise Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi oldu. İşte detaylar...

Jorge Jesus Fenerbahçe'ye veda eder etmez bombayı patlattı! Galatasaraylıları kızdıran hamle... Icardi'yi istiyor
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanılan şampiyonluğun ardından düzenlenen basın toplantısın 'Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim' diyerek Sarı-Lacivertliler'e veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile anlaştığı öğrenilmişti.

GALATASARAYLILARI KIZDIRDI

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Jesus Arabistan kariyerine oldukça hızlı bir başlangıç yaparken, transfer rotasını da çizdi. Tecrübeli oyuncu transferdeki ilk hedefini belirlerken bu haber Galatasaray taraftarını oldukça kızdırdı.

ICARDI'YI İSTİYOR

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Sabah'ın haberine göre; Jorge Jesus'un yeni takımında görmek istediği ilk isim Sarı-Kırmızılılar'daki performansıyla ortalığı kasıp kavuran Mauro Icardi...

SADECE ICARDI DEĞİL...

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PSG ile 1 yıl kontratı kalan oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini kulüp yönetimine ileten Jesus, Türkiye'den başka yıldızlara da kanca atacağı gelen bilgiler arasında.


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