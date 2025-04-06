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Jorge Jesus geri dönüyor! Suudi Arabistan ayrılıp, yeni takımına imzayı atıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.04.2025 16:28
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Bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Jorge Jesus'un Suudi Arabistan kariyeri sona ermek üzere... Al Hilal ile sezon sonunda yollarını ayıracağı öğrenilen Jorge Jesus'un yeniden Brezilya'ya döneceği iddia edildi.

Jorge Jesus geri dönüyor! Suudi Arabistan ayrılıp, yeni takımına imzayı atıyor...

Sports Italia'da yer alan habere göre Al Hilal, Jorge Jesus ile yollarını ayırma kararı aldı. Yönetimin son dönemki performansından memnun kalmadığı Jorge Jesus için net kararını verdiği aktarıldı.

BREZİLYA'YA GERİ DÖNÜYOR

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Jorge Jesus'un önümüzdeki yıl Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği belirtildi. Daha önce Brezilya'da Flamengo'nun teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus, Brezilya'nın teklifine sıcak bakıyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

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Brezilya Milli Takımı'nın Jorge Jesus'a 2 yıllık sözleşme önereceği aktarılırken, Avrupa'dan da Jorge Jesus'u isteyen takımların olduğu ifade edildi.

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