Jorge Jesus geri dönüyor! Suudi Arabistan ayrılıp, yeni takımına imzayı atıyor...

Sports Italia'da yer alan habere göre Al Hilal, Jorge Jesus ile yollarını ayırma kararı aldı. Yönetimin son dönemki performansından memnun kalmadığı Jorge Jesus için net kararını verdiği aktarıldı.

BREZİLYA'YA GERİ DÖNÜYOR

Jorge Jesus'un önümüzdeki yıl Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği belirtildi. Daha önce Brezilya'da Flamengo'nun teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus, Brezilya'nın teklifine sıcak bakıyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Brezilya Milli Takımı'nın Jorge Jesus'a 2 yıllık sözleşme önereceği aktarılırken, Avrupa'dan da Jorge Jesus'u isteyen takımların olduğu ifade edildi.