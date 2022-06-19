Jorge Jesus hocaya yan bakılmıyor! Önüne geleni transferi ediyor! Şimdi de Abdülkerim Bardakçı...

Geçen sezonun flaş takımı İttifak Holding Konyaspor 'un flaş ismi Abdülkerim Bardakçı gösterdiği performansla devlerin ilgisini çekmişti. Başarılı stoper için özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın ilgisinin olduğu bilinirken, A Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoper için resmi teklifini yaptı.

Yeni sezonda Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Kanarya, Yeşil-Beyazlılar'a 2.2 milyon Euro + Mbwana Samatta'yı önerdi. Konyaspor ise teklifi düşünmek için süre istedi.

Abdülkerim stoper olmasına rağmen geride bıraktığımız sezon çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistle oynamıştı.

Samatta ise geçen sezonu Belçika ekibi Royal Antwerp'te kiralık geçirmiş, 41 karşılaşmada forma giymiş ve 9 kez ağları sarsarken 4 de asist yapma başarısı göstermişti.



