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Jorge Jesus hocaya yan bakılmıyor! Önüne geleni transferi ediyor! Şimdi de Abdülkerim Bardakçı...

19.06.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Sarı-Lacivertlilerde Jorge Jesus niyeti bozdu! Göreve gelmesinin ardından tüm kontrolü eline alan Portekizli çalıştırıcı transferleri birer birer gerçekleştiriyor. Şimdi de Abdülkerim Bardakçı'yı gündemine alan Jorge Jesus, bu transferin bitirilmesini istedi. Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncu için Yeşil-Beyazlılar'a 2.2 milyon Euro + Mbwana Samatta'yı önerdi.

Jorge Jesus hocaya yan bakılmıyor! Önüne geleni transferi ediyor! Şimdi de Abdülkerim Bardakçı...
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Geçen sezonun flaş takımı İttifak Holding Konyaspor 'un flaş ismi Abdülkerim Bardakçı gösterdiği performansla devlerin ilgisini çekmişti. Başarılı stoper için özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın ilgisinin olduğu bilinirken, A Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoper için resmi teklifini yaptı.

Yeni sezonda Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Kanarya, Yeşil-Beyazlılar'a 2.2 milyon Euro + Mbwana Samatta'yı önerdi. Konyaspor ise teklifi düşünmek için süre istedi.

Abdülkerim stoper olmasına rağmen geride bıraktığımız sezon çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistle oynamıştı.

Samatta ise geçen sezonu Belçika ekibi Royal Antwerp'te kiralık geçirmiş, 41 karşılaşmada forma giymiş ve 9 kez ağları sarsarken 4 de asist yapma başarısı göstermişti.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Konyaspor
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