Jorge Jesus ile arasında sorun mu var? Jayden Oosterwolde için flaş iddia

Fenerbahçe'nin, İtalya Ligi ekiplerinden Parma'dan transfer ettiği ve şu ana kadar Konyaspor maçı hariç süre bulamayan Jayden Oosterwolde’nin neden oynamadığı henüz bilinmiyor.

SADECE 22 DAKİKA SAHADA KALDI

Konyaspor maçında yalnızca 22 dakika süre alabilen Jayden Oosterwolde’nin neden oynamadığına ilişkin bir açıklama yok. Sakatlığının olmadığı bilinen Jayden Oosterwolde’nin hazır olmasına rağmen Jorge Jesus'un tercih etmediği iddia ediliyor.

"JORGE JESUS İSTEMEDİ"

Bazı iddialara göre ise Jayden Oosterwolde’yi Jorge Jesus'un istemediği konuşuluyor. 21 yaşındaki genç oyuncuya tecrübesiz olduğu için görev vermek istemeyen Portekizli çalıştırıcının bu sebeple oynatmadığı konuşuluyor.



