SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jorge Jesus ile arasında sorun mu var? Jayden Oosterwolde için flaş iddia

Jorge Jesus ile arasında sorun mu var? Jayden Oosterwolde için flaş iddia

11.03.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Jayden Oosterwolde’nin neden oynamadığı merak konusu oldu. Sevilla karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetten sonra sorgulanan bu durum için herhangi bir açıklama gelmedi.

Jorge Jesus ile arasında sorun mu var? Jayden Oosterwolde için flaş iddia
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin, İtalya Ligi ekiplerinden Parma'dan transfer ettiği ve şu ana kadar Konyaspor maçı hariç süre bulamayan Jayden Oosterwolde’nin neden oynamadığı henüz bilinmiyor.

SADECE 22 DAKİKA SAHADA KALDI

63d7c9524e3fe013904943ca

Konyaspor maçında yalnızca 22 dakika süre alabilen Jayden Oosterwolde’nin neden oynamadığına ilişkin bir açıklama yok. Sakatlığının olmadığı bilinen Jayden Oosterwolde’nin hazır olmasına rağmen Jorge Jesus'un tercih etmediği iddia ediliyor.

"JORGE JESUS İSTEMEDİ"

jayden-oosterwolde-fenerbahce-2023-1675087169-101051

Bazı iddialara göre ise Jayden Oosterwolde’yi Jorge Jesus'un istemediği konuşuluyor. 21 yaşındaki genç oyuncuya tecrübesiz olduğu için görev vermek istemeyen Portekizli çalıştırıcının bu sebeple oynatmadığı konuşuluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Jorge Jesus depremiFenerbahçe'de Jorge Jesus depremi
G.Saraylı yıldızın evinden paylaştı! 'Saklamayın...'G.Saraylı yıldızın evinden paylaştı! 'Saklamayın...'
Gültekin Uysal gafı sonrası açıklama geldi!Gültekin Uysal gafı sonrası açıklama geldi!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe erhan ligi yaşında portekizli maçın iyet ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!

Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!

Galatasaray, Inaki Pena ile anlaştı!

Galatasaray, Inaki Pena ile anlaştı!

Kullandığı frikik sonrası Salih Dursun yedek kulübesinde yere düştü!

Kullandığı frikik sonrası Salih Dursun yedek kulübesinde yere düştü!

İspanya'yı kasıp kavuran bir Türk var!

İspanya'yı kasıp kavuran bir Türk var!

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.