Jorge Jesus kafayı Galatasaray'a taktı! Trabzonspor maçı sonrası söyledikleri onları işaret etti...

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında konuşan Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, “Bu maçın iki farklı kısmı var. Birinci kısmı 11-11 oynadığımız kısımdı. Bu kısımda gole daha yakın olan taraf bizdik. King‘in bir şutu direkten döndü. Kırmızı kart gördüğümüz dakikaya kadar olan dönemde iyi olan taraf bizdik. Ancak kırmızı karttan sonra işler bizim için zorlaştı." dedi.

KAFAYI GALATASARAY'A TAKTI!

“Bugün sadece bir maç kaybettik” diyen Jesus, “Galatasaray nasıl bir sonuç alacak? Bilmiyoruz. Şimdi yarın o maçı bekleyeceğim. Aldığımız mağlubiyet bugün sadece 3 puan kaybettik. Siz şampiyon olmak istiyorsanız yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bu sezon 3-4 hatta 5-6 takım şampiyonluğu kovalayabilir. Fenerbahçe de bu takımlardan biri, ne onlardan iyi, ne onlardan kötü” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ İSTANBULSPOR

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk edecek. Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi. Nef Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



