Jorge Jesus kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı söylenen Jorge Jesus kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı?

Fenerbahçe 'de 2022-2023 sezonu için teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Aralık ayından bu yana Ali Koç ve kurmayları yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe'de bu süreçte Joachim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerin görüştüğü dünyaca ünlü isimde son durum belli oldu.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

