SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Jorge Jesus kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı söylenen Jorge Jesus kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı?

Jorge Jesus kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı söylenen Jorge Jesus kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı?

24.04.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Ali Koç önderliğinde yeni sezon için teknik direktör çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim ön plana çıkmaya başladı. Joachim Löw'le bir türlü son noktayı koyamayan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın da performansını yabana atmadı. Fenerbahçe'nin görüşmeleri sıklaştırdığı dünyaca ünlü teknik adam belli oldu. Peki Jorge Jesus kimdir, aslen nereli? Jorge Jesus kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Jorge Jesus kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı söylenen Jorge Jesus kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı?

Fenerbahçe 'de 2022-2023 sezonu için teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Aralık ayından bu yana Ali Koç ve kurmayları yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe'de bu süreçte Joachim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerin görüştüğü dünyaca ünlü isimde son durum belli oldu.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

111Ekran Alıntısı

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a cezaPFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza
Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...
Fenerbahçe'nin yeni hocası şaşırttı! Herkes Löw derken...Fenerbahçe'nin yeni hocası şaşırttı! Herkes Löw derken...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Turistler resmen akın etti! Yüzde 245 artış

Turistler resmen akın etti! Yüzde 245 artış

Türkiye'den Biden'a '1915 olayları' tepkisi!

Türkiye'den Biden'a '1915 olayları' tepkisi!

Okan Buruk Galatasaray ile anlaşma sağladı! Tek şart...

Okan Buruk Galatasaray ile anlaşma sağladı! Tek şart...

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

Maçın spikeri çılgına döndü! ''En kötü penaltılardan biri...''

Maçın spikeri çılgına döndü! ''En kötü penaltılardan biri...''

Küme düşen rakibine acımadılar! Toplam 5 gol...

Küme düşen rakibine acımadılar! Toplam 5 gol...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.