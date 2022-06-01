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Jorge Jesus kimdir? Fenerbahçe'nin açıkladığı Jorge Jesus nereli ve kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

01.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jorge Jesus; Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. deneyimli çalıştırıcı ile görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na resmen duyurdu. Peki Jorge Jesus kimdir? Fenerbahçe'nin açıkladığı Jorge Jesus nereli ve kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

Jorge Jesus kimdir? Fenerbahçe'nin açıkladığı Jorge Jesus nereli ve kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Jorge Jesus, basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette, Jorge Jesus kimdir? Fenerbahçe'nin açıkladığı Jorge Jesus nereli ve kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Deneyimli teknik direktörün hayatı ve biyografisi haberimizde...

JORGE HESUS KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?


Jorge Jesus 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz2in Amadora şehrinde dünyaya geldi.

Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus olan teknik direktör Jorge Jesus, eski bir futbolcudur.

Jorge Jesus'un altyapı kariyeri:

1969-1971 Estrela Amadora
1971-1973 Sporting CP

Jorge Jesus'un profesyonel kariyeri:

1973-1976 Sporting CP
1973-1974 → Peniche (kiralık)
1974-1975 → Olhanense (kiralık)
1976-1977 Belenenses
1977-1978 Riopele
1978-1979 Juventude Évora
1979-1980 União Leiria
1980-1983 Vitória Setúbal
1983-1985 Farense
1985-1987 Estrela Amadora
1987-1988 Benfica Castelo Branco
1988-1989 Almancilense

JORGE JESUS FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR MÜ OLACAK?


Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

JORGE JESUS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?


Jorge Jesud'un çalıştırdığı takımlar:

1989-1993 Amora
1993-1996 Felgueiras
1997-1999 Felgueiras
1998 União Madeira
1998-2000 Estrela Amadora
2000-2002 Vitória Setúbal
2002-2003 Estrela Amadora
2003-2004 Vitória Guimarães
2005 Moreirense
2005-2006 União Leiria
2006-2008 Belenenses
2008-2009 Braga
2009-2015 Benfica
2015-2018 Sporting CP
2018-2019 El Hilal
2019-2020 Flamengo
2020-2021 Benfica

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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