Jorge Jesus kırmızı kart gördü! Maç sonunda Ali Palalıyık'ın üzerine doğru koştu ve...

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 kaldı. Ev sahibinin golü 83'üncü dakikada penaltıdan Ndiaye'den gelirken, Fenerbahçe'nin golünü ise 88'inci dakikada Valencia kaydetti.

MAÇ SONUNDA KIRMIZI KART

Jorge Jesus, Ali Palabıyık'a son dakikalarda yaşanan Miha Zajc'ın pozisyonu için, “Ben pozisyonu yerimden gördüm, sen nasıl görmüyorsun!” diyerek yanına koştu. Bunun üzerine Ali Palabıyık, Jorge Jesus’a kırmızı kart gösterdi.

HAFTAYA KULÜBEDE OLAMAYACAK

Bu kırmızı kartla birlikte Fenerbahçe'nin haftaya içerde oynayacağı Konyaspor maçında Jorge Jesus yedek kulübesinde yer alamayacak.

