Jorge Jesus resmen itiraf etti! "Sadece Fenerbahçe değil..."

Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Joge Jesus'tan dikkat çeken bir karar geldi.

Portekizli teknik direktör, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon oldukları Damac maçı sonrası konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, Al Nassr'dan ayrıldığını dile getirdi.

Jesus açıklamasında, "Al Nassr'daki son maçımdı. Ayrılıyorum" sözlerini dile getirdi.

"BENFICA SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Jesus, maç sonu yaptığı açıklamada Portekiz'e dönüş ihtimalini kesin olarak reddederken, Benfica'ya olası bir dönüş sorusuna ise "Bu söz konusu bile değil" yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE İLE HENÜZ BİTMEMİŞ BİR HİKAYEM VAR!"

71 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı. Jesus açıklamasında, "Sadece Suudi Arabistan'da değil. Portekiz'de kazandım, Brezilya'da kazandım... Ben değil, benimle çalışan insanlar kazandı. Flamengo'da, Fenerbahçe'de, Al Hilal'de... Şampiyon olamadığım ama kupayı kazandığım tek yer Fenerbahçe oldu. Belki de Fenerbahçe'de henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikayem var." ifadelerini kullandı.

"BU OLASILIKLARDAN BİRİ"

"Geleceğiniz bu mu olacak?" sorusuna yanıt veren Jesus, "Bu, sahip olduğum olasılıklardan biri. Bunu... bunu düşüneceğim. Portekiz'e gidip iki-üç gün tatil yapacağım, ardından birkaç günlüğüne arkadaşlarımı görmek için Brezilya'ya gitmeyi düşünüyorum. Gelecek yıl ise nereye gideceğimi hep birlikte göreceğiz." dedi.

"FENERBAHÇE TARAFTARI HAYAL KURABİLİR"

Fenerbahçe taraftarları hayal kurabilir mi? sorusuna ise Jesus "Kurabilirler. Zaten ilgilenen bir taraf var." cevabını verdi.

"FENERBAHÇE DIŞINDA BİR TÜRK KULÜBÜ DAHA İLGİLENDİ"

Fenerbahçe dışında bir Türk kulübünden daha teklif aldığını açıklayan Portekizli hoca, "Sadece Fenerbahçe değil , başka bir Türk takımı da bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş . Bu üçünden ikisi ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın." açıklamasında bulundu.