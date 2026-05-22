Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! "Aziz Yıldırım bana teklif yaptı"

Rıdvan Dilmen, yaklaşan seçim süreci öncesinde Fenerbahçe gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sports Digitale YouTube kanalına konuşan deneyimli yorumcu, Aziz Yıldırım’dan futbol komitesi için teklif aldığını açıkladı.

"TEKLİF ALDIM"

Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım’ın kendisini futbol komitesinin başında görmek istediğini belirterek yapılan görüşmenin detaylarını paylaştı. Dilmen, teklif karşısında teşekkür ettiğini ancak görev dağılımında sadece eski futbolcu kimliğinin yeterli olmaması gerektiğini söyledi.

"Aziz Başkan bana teklif yaptı, 'Böyle bir organizasyon yapacağım, sen de ol' dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim ve bu görevde sadece eski Fenerbahçeli futbolcu olmanın değil, liyakatin esas alınması gerektiğini söyledim.

Bana Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen olmak yetiyor. Başka hiçbir şeyde gözüm yok"

“SEVGİ BAŞKA, GÖREV BAŞKA”

Aziz Yıldırım ile ilişkilerinin güçlü olduğunu ifade eden Dilmen, buna rağmen görev alma konusunda kendi prensipleri olduğunu dile getirdi. Tecrübeli yorumcu, kulüpte resmi bir görev üstlenme fikrine mesafeli yaklaştığını söyledi.

"Aziz Başkan ile abi kardeş gibiyizdir. Ancak sevgi başka bir şeydir, görev yapmak başka bir şeydir. Görevin de kralını yaparım, onu söyleyeyim. Ama kendime göre doğrularım vardır. Aziz Başkan beni futbol komitesinin başına geçirmek istedi, sen geç arkadaşları yönlendir dedi. Teşekkür ettim kendisine, o da anlayış gösterdi. İnşallah akadaşlarımız istişareler doğrultusunda kulübümüze hizmet edeceklerdir."

"KONGREYE BİLE KATILAMAYACAĞIM"

Rıdvan Dilmen, açıklamalarının sonunda yaklaşan kongreye katılma ihtimalinin düşük olduğunu da ifade etti. Tatil planı yaptığını belirten eski milli futbolcu, seçim atmosferinin dışında kalmayı tercih ettiğinin sinyalini verdi.

"Ben inşallah önümüzdeki hafta sonu giderim tatile, kongreye gelme ihtimalim bile zayıftır."