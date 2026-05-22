Önder Özen gelir gelmez hamlesini yaptı! İşte yeni teknik direktör

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışında ibre Ange Postecoglou’ya döndü. Futbol Direktörü Önder Özen’in listesinin ilk sırasında yer alan deneyimli çalıştırıcı için Başkan Serdal Adalı’nın kısa süre içinde ilk teması kurması bekleniyor.

Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş’ta teknik yapılanmada yaşanan değişimin ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah-beyazlı ekipte Sergen Yalçın ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber’le yolların ayrılması sonrası Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, ilk önemli kararını verdi.

POSTECOGLOU İSMİ ÖNE ÇIKTI

Yeni sezonun planlamasına hız veren Önder Özen’in teknik direktörlük koltuğu için düşündüğü ismin Ange Postecoglou olduğu ortaya çıktı. Sözcü’nün haberine göre deneyimli futbol adamı, takımın başına Avustralyalı çalıştırıcının getirilmesini istiyor.

Beşiktaş yönetiminin teknik adam listesinin zirvesinde yer alan Postecoglou için ilk adımı Başkan Serdal Adalı atacak. Siyah-beyazlı kulübün kısa süre içinde deneyimli teknik direktörle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

MANİSA KÖKENLİ DENEYİMLİ ÇALIŞTIRICI

Son olarak Nottingham Forest’ta görev yapan Ange Postecoglou’nun ailesinin kökeninin Manisa’ya dayandığı belirtildi. Türk futbolunu yakından takip ettiği bilinen tecrübeli teknik adamın Beşiktaş seçeneğine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

KARİYERİNDE 16 KUPA BULUNUYOR

60 yaşındaki teknik adam, kariyerinde toplam 16 kupa kazanarak önemli başarılara imza attı. Postecoglou, 2024-25 sezonunda Tottenham’ın başında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayarak Avrupa’da da dikkatleri üzerine çekmişti.

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bjk deb bi halt olmaz sonra lig başlayınca başlarlar yapı var sapı bar diye büyük takım refleksleri yok hazırlık yok para yok ama yapı var şaka gibisiniz
Bu kafayla gitmeye devam alıştık Kasım'da ligi bırakmayı.
