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Jorge Jesus'tan basın toplantısında tepki çeken sözler! ''Türk takımları son dönemde...''

03.08.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Ferdi Kadıoğlu, Slovacko ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Jorge Jesus'un kurduğu bir cümle sosyal medyada tepki çekti.

Jorge Jesus'tan basın toplantısında tepki çeken sözler! ''Türk takımları son dönemde...''

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında evinde Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu basın toplantısı düzenledi.

"TÜRK TAKIMLARI İLERİ GİDEMEDİ"

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"Herkes iyi günler. Slovacko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada iyi takımlar var. Türk takımları bu arenada ileriye gidemedi. İlk hedefimiz Türkiye Ligi. Avrupa değil!"

"FİZİKSEL AÇIDAN EN İYİSİ..."

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"Gustavo Henriqe Brezilya'da resmi maçlar oynuyordu. Luan Peres Avrupa'da hazırlık dönemindeydi. Marsilya'daydı. Alioski de bir önceki takımıyla hazırlık dönemindeydi. Fiziksel açıdan en hazır durumda Gustavo diyebilirim."

"YARINKİ MAÇA ERTUĞRUL BAŞLAYACAK"

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Jorge Jesus: "Altay'ın fiziksel problemi var. Yarınki maça Ertuğrul başlayacak. Kulübümüzün başka bir kaleci arayışında olduğu doğru. Ertuğrul'a güveniyoruz."

"BENİM TAKIMLARIM ASLA TEK SİSTEMDE OYNAMAZ"

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"Benim takımlarım asla tek sistemde oynamaz. Bazen üçlü savunma ile bazen de dörtlü savunma ile oynayacağımızı göreceksiniz."


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