Jorge Jesus'tan basın toplantısında tepki çeken sözler! ''Türk takımları son dönemde...''

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında evinde Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu basın toplantısı düzenledi.
"Herkes iyi günler. Slovacko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada iyi takımlar var. Türk takımları bu arenada ileriye gidemedi. İlk hedefimiz Türkiye Ligi. Avrupa değil!"
"Gustavo Henriqe Brezilya'da resmi maçlar oynuyordu. Luan Peres Avrupa'da hazırlık dönemindeydi. Marsilya'daydı. Alioski de bir önceki takımıyla hazırlık dönemindeydi. Fiziksel açıdan en hazır durumda Gustavo diyebilirim."
Jorge Jesus: "Altay'ın fiziksel problemi var. Yarınki maça Ertuğrul başlayacak. Kulübümüzün başka bir kaleci arayışında olduğu doğru. Ertuğrul'a güveniyoruz."
"Benim takımlarım asla tek sistemde oynamaz. Bazen üçlü savunma ile bazen de dörtlü savunma ile oynayacağımızı göreceksiniz."
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