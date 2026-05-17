Tümer Metin'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi! "Gözüm kapalı teslim ederim"

Türk futbolunun usta yorumcusu Tümer Metin, katıldığı canlı yayında Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğu için gündeme bomba gibi düşen tarihi bir çıkışa imza attı. Sarı-lacivertli camianın geleceğini şekillendirecek isim hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunan ünlü yorumcu, tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı’yı işaret etti.

TÜMER METİN’DEN KADIKÖY’Ü SALLAYACAK FENERBAHÇE BOMBASI! "GÖZÜM KAPALI TESLİM EDERİM!"

Katıldığı spor programında Fenerbahçe'nin geleceği ve teknik direktör tercihleri üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, Türk futbolunun tecrübeli hocası Abdullah Avcı için iddialı ifadeler kullandı. Avcı’nın oyun felsefesine ve liderliğine sonuna kadar güvendiğini belirten ünlü yorumcu, adeta elini taşın altına koyarak şunları söyledi:

"Net söylüyorum; Fenerbahçe'yi Abdullah Avcı'ya gözüm kapalı teslim ederim. Her şeyiyle arkasında dururum, kendisine kefil de olurum. Kulübün aradığı o taktiksel aklı ve şampiyonluk kimliğini camiaya getirecek isim odur."

KADIKÖY'DE YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Tümer Metin’in bu iddialı referansı ve "Kefil olurum" çıkışı, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarları ikiye böldü. Bir kısım taraftar tecrübeli teknik adamın taktik disiplinine vurgu yaparak bu fikre sıcak bakarken, bir kısım ise daha farklı isimlere yönelinmesi gerektiğini savundu.

Yorumculuk koltuğundan gelen bu güçlü tavsiye sonrası, Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör listesinde Abdullah Avcı ismini daha üst sıralara taşıyıp taşımayacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.