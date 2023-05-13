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Jorge Jesus'tan flaş paylaşım! '8 yıllık şampiyonluk orucunu...'

13.05.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan sarı - lacivertliler, bitime kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'tan şampiyonlukla ilgili bir paylaşım geldi.

Jorge Jesus'tan flaş paylaşım! '8 yıllık şampiyonluk orucunu...'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Giresunspor maçında ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen ikinci devrede yediği gole engel olamamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu skorla birlikte lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen sarı - lacivertliler; yarışta ağır bir yara alırken, gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor maçının da hazırlıklarına başlamıştı.

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Verdiği röportajlarda taraftarları şampiyonluğa inanmaları yönünde teşvik eden teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş bir paylaşım geldi.

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Instagram'da Fenerbahçe antrenmanından bir paylaşımda bulunan Jesus, "Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. 8 yıllık şampiyonluk orucunu sonlandırmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Sarı - lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma; 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de, Kadıköy'de oynanacak.

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