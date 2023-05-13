Jorge Jesus'tan flaş paylaşım! '8 yıllık şampiyonluk orucunu...'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Giresunspor maçında ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen ikinci devrede yediği gole engel olamamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu skorla birlikte lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen sarı - lacivertliler; yarışta ağır bir yara alırken, gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor maçının da hazırlıklarına başlamıştı.

Verdiği röportajlarda taraftarları şampiyonluğa inanmaları yönünde teşvik eden teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş bir paylaşım geldi.

Instagram'da Fenerbahçe antrenmanından bir paylaşımda bulunan Jesus, "Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. 8 yıllık şampiyonluk orucunu sonlandırmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Sarı - lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma; 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de, Kadıköy'de oynanacak.

