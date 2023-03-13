Jorge Jesus'tan peş peşe açıklamalar! Ayrılacağı konuşulan Portekizli çalıştırıcıdan, Sevilla maçı öncesi flaş bir paylaşım

Fenerbahçe ile 1 yıllık kontrat yapan ve sezon sonunda mukavelesi sona erecek Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar gündemi sarsmıştı.
Portekizli çalıştırıcı, Brezilya basınına yaptığı açıklamada "Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri, ayrılık olarak algılanan Jorge Jesus'tan konuya dair yeni bir açıklama geldi.
Ayrılık yorumlarından rahatsız olduğunu söyleyen Jesus, "Tek düşüncem Fenerbahçe. Benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sevilla maçı var." dedi.
Resmi Instagram hesabından bir video paylaşan Portekizli teknik direktör, paylaşımın açıklama kısmına, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" ifadelerini yazdı.