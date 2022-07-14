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Jorge Jesus'u Jorge Jesus yapan adam Fenerbahçe'de! Willian Arao imzayı attı...

14.07.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Flamengo'dan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Jorge Jesus'un Brezilya'da kazandığı başarılarda büyük rol oynayan Arao resmen Fenerbahçe'de. Portekizli teknik adamın çok istediği Arao transferi resmen açıklandı. İşte detaylar...

Jorge Jesus'u Jorge Jesus yapan adam Fenerbahçe'de! Willian Arao imzayı attı...

Fenerbahçe, Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao için resmi açıklamayı yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı.

Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

"HAYATIMI ORTAYA KOYACAĞIM"

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Transferinin açıklanmasının ardından açıklama yapan Willian Arao, "Hedeflerimize umarım ulaşacağız. Hem ben, hem de Fenerbahçe mutlu olacak. Her maçta savaşacağım. Hayatımı Fenerbahçe için ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim. Umarım çok başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Arao'ya imzası sırasında eşlik eden Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki ise, "Benim için özel bir transfer. 2019'da kendisini Brezilya'da canlı izledim. Jorge Jesus'un listesinde ilk iki üç oyuncudan biriydi. Kolay transfer olmadı. Tutkulu bir şekilde gelmek istedi. Biz de dik durduk ve işi bitirdik. Çok özel bir karakter aldık." dedi.


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