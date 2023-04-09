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Jorge Jesus'un Arda Güler ve Emre Mor kararı herkesi şaşırttı! Karagümrük maçında...

09.04.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Karagümrük deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de zorlu karşılaşmanın hazırlıları tamamlandı. Sarı-Lacivertli ekip mutlak 3 puan hesapları yaparken, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala verdiği kararla herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Jorge Jesus'un Arda Güler ve Emre Mor kararı herkesi şaşırttı! Karagümrük maçında...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de heyecan 28'inci hafta mücadeleleri ile sürüyor. 28'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, geçtiğimiz hafta oynanan ve 4-2 mağlubiyetle sonuçlanan Beşikraş deribisinin kötü havasını dağıtmak istiyor.

Karşılaşmayanın oynanmasına az bir süre kala Jorge Jesus'tan herkesi ters köşe yapan bir karar geldi.

ARDA GÜLER VE EMRE MOR KARARI

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Fanatik'in haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus son dönemdeki oyunlarıyla göz dolduran Arda Güler ve Emre Mor ile ilgili bir ilki yapması bekleniyor. Karagümrük ile oynanacak kritik mücadelede bu ikilinin birlikte ilk kez 11’de forma giyme ihtimalleri yüksek.

SERDAR DURSUN...

serdar_dursun

Arda ve Emre’nin önlerinde ise bu sezonun gol makinesi Enner Valencia ile Kayseri mücadelesinin bir diğer yıldızı Serdar Dursun’un görev yapmaları muhtemel.

ARDA GÜLER 4, EMRE MOR 6 GOL

ardaa

Bilindiği üzere, genç yıldız Arda Güler'in ismi dün İspanyol devi Barcelona ile anılmıştı. Bu sezon sarı-lacivertli takım ile 23 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu 4 gol ve 3 asist kaydetti. Kupada Kayserispor filelerine 2 gol gönderen Emre Mor da, bu sezon görev aldığı 33 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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