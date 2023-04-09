Jorge Jesus'un Arda Güler ve Emre Mor kararı herkesi şaşırttı! Karagümrük maçında...

Süper Lig'de heyecan 28'inci hafta mücadeleleri ile sürüyor. 28'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, geçtiğimiz hafta oynanan ve 4-2 mağlubiyetle sonuçlanan Beşikraş deribisinin kötü havasını dağıtmak istiyor.

Karşılaşmayanın oynanmasına az bir süre kala Jorge Jesus'tan herkesi ters köşe yapan bir karar geldi.

Fanatik'in haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus son dönemdeki oyunlarıyla göz dolduran Arda Güler ve Emre Mor ile ilgili bir ilki yapması bekleniyor. Karagümrük ile oynanacak kritik mücadelede bu ikilinin birlikte ilk kez 11’de forma giyme ihtimalleri yüksek.

SERDAR DURSUN...

Arda ve Emre’nin önlerinde ise bu sezonun gol makinesi Enner Valencia ile Kayseri mücadelesinin bir diğer yıldızı Serdar Dursun’un görev yapmaları muhtemel.

ARDA GÜLER 4, EMRE MOR 6 GOL

Bilindiği üzere, genç yıldız Arda Güler'in ismi dün İspanyol devi Barcelona ile anılmıştı. Bu sezon sarı-lacivertli takım ile 23 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu 4 gol ve 3 asist kaydetti. Kupada Kayserispor filelerine 2 gol gönderen Emre Mor da, bu sezon görev aldığı 33 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



