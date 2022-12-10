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Jorge Jesus'un ismi Brezilya ile anılınca Fenerbahçe taraftarı ölümle tehdit etti! Ünlü gazeteci açıklama yapmak zorunda kaldı...

10.12.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan, Brezilya’yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Brezilyalı Teknik Direktör Tite ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe taraftarı teknik direktör Jorge Jesus'u öneren ünlü gazeteciyi tehdit etti. İşte detaylar...

Jorge Jesus'un ismi Brezilya ile anılınca Fenerbahçe taraftarı ölümle tehdit etti! Ünlü gazeteci açıklama yapmak zorunda kaldı...

Brezilya, penaltılar sonucu Hırvatistan'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elendi. Sürpriz sonucun ardından Brezilya Teknik Direktörü Tite ile yollar ayrıldı. Ayrılığın ardından bu koltuğa kimin oturacağı merak konusu olurken ilginç bir gelişme yaşandı.

BREZİLYA'DA JORGE JESUS SESLERİ

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Brezilya basını, Tite’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe’nin deneyimli hocası Jorge Jesus’un gelebileceğini yazdı. Fenerbahçe taraftarı bu haberin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada ayağa kalktı.

“ALO JORGE JESUS” TWEETİNE TEPKİ

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Twitter hesabından “Alo Jorge Jesus” tweeti’ni paylaşan gazeteci Gribel, Fenerbahçe taraftarı tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Gribel, “Jorge Jesus'u Brezilya A Milli Takımı'na gitme ihtimalini ben yazdım. Ancak Fenerbahçe taraftarları tarafından ölümle tehdit edildim. Sakin olun millet, olma ihtimali sıfır, Jesus Brezilya’dan gelen bu şansı bulamayacak." ifadelerini kullandı.


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