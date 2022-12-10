Jorge Jesus'un ismi Brezilya ile anılınca Fenerbahçe taraftarı ölümle tehdit etti! Ünlü gazeteci açıklama yapmak zorunda kaldı...

Brezilya, penaltılar sonucu Hırvatistan'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elendi. Sürpriz sonucun ardından Brezilya Teknik Direktörü Tite ile yollar ayrıldı. Ayrılığın ardından bu koltuğa kimin oturacağı merak konusu olurken ilginç bir gelişme yaşandı.

BREZİLYA'DA JORGE JESUS SESLERİ

Brezilya basını, Tite’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe’nin deneyimli hocası Jorge Jesus’un gelebileceğini yazdı. Fenerbahçe taraftarı bu haberin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada ayağa kalktı.

“ALO JORGE JESUS” TWEETİNE TEPKİ

Twitter hesabından “Alo Jorge Jesus” tweeti’ni paylaşan gazeteci Gribel, Fenerbahçe taraftarı tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Gribel, “Jorge Jesus'u Brezilya A Milli Takımı'na gitme ihtimalini ben yazdım. Ancak Fenerbahçe taraftarları tarafından ölümle tehdit edildim. Sakin olun millet, olma ihtimali sıfır, Jesus Brezilya’dan gelen bu şansı bulamayacak." ifadelerini kullandı.



