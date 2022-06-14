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Jorge Jesus'un kan verme işleminde ilginç detay! Trabzonspor...

14.06.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları son hızıyla devam ediyor. Jorge Jesus'u sağlık kontrollerinden geçiren sarı-lacivertliler neredeyse hazır gibi. Portekizli teknik adamın sağlık kontrolleri sırasında görülen o detay sosyal medyada gündem konusu oldu. Jorge Jesus'tan kan alan hemşirenin kolundaki Trabzonspor bilekliği taraftarların dikkatinden kaçmadı.

Jorge Jesus'un kan verme işleminde ilginç detay! Trabzonspor...

Yeni sezon öncesi peş peşe imzalar attıran Fenerbahçe'de Jorge Jesus da sağlık kontrollerinden geçti. Portekizli teknik adam yapılacak tahliller öncesi kan verdi. Jorge Jesus'tan kan alan hemşirenin bilekliği ise sosyal medyada gündeme oturdu.

HEMŞİRENİN BORDO MAVİ BİLEKLİĞİ

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Kulübün sağlık sponsorluğunu yapan Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki tetkiklerde Jesus'tan kan alan hemşerinin bordo mavili bilekliği sosyal medyada konuşuldu. Jesus'un dışında futbolcular Dimitri Pelkas, Bright Osayi-Samuel ve Arda Güler de sağlık kontrollerinden geçti. Takımda sağlık kontrollerine yarın da devam edilecek.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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