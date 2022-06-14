Jorge Jesus'un kan verme işleminde ilginç detay! Trabzonspor...

Yeni sezon öncesi peş peşe imzalar attıran Fenerbahçe'de Jorge Jesus da sağlık kontrollerinden geçti. Portekizli teknik adam yapılacak tahliller öncesi kan verdi. Jorge Jesus'tan kan alan hemşirenin bilekliği ise sosyal medyada gündeme oturdu.
Kulübün sağlık sponsorluğunu yapan Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki tetkiklerde Jesus'tan kan alan hemşerinin bordo mavili bilekliği sosyal medyada konuşuldu. Jesus'un dışında futbolcular Dimitri Pelkas, Bright Osayi-Samuel ve Arda Güler de sağlık kontrollerinden geçti. Takımda sağlık kontrollerine yarın da devam edilecek.
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