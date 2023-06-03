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Jorge Jesus'un yerine Türkiye'yi çok yakından tanıyan isim! Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımı çalıştırmıştı... Fenerbahçe Lucescu'nun şartlarını soracak

03.06.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmayla sezonu kapatacak olan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları çokta başlamış durumda. Sarı-Lacivertliler özellikle teknik direktör konusunu öncelikli olarak netleştirmek isterken, çok konuşulacak bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Jorge Jesus'un yerine Türkiye'yi çok yakından tanıyan isim! Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımı çalıştırmıştı... Fenerbahçe Lucescu'nun şartlarını soracak

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülürken, kupayı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de moraller bozuk. Sarı-Lacivertliler Türkiye Kupası'nı kazanmanın planlarını yaparken bir yandan da yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Önümüzdeki sezon takımda büyük bir revizyona gidilmesi beklenirken, geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus geliyor. Sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcı için henüz net bir adım atılmazken, teknik direktör konusunda iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

LUCESCU LİSTE BAŞI OLDU

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Geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertli yöneticilerin Adana Demirspor’da oynattığı oyun ve aldığı skorlarla dikkat çeken İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’ya teklif yaptığı öne sürülürken, bu kez bambaşka bir isim gündeme geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Türkiye'de daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve milli takım hocalığı da yapan Mircea Lucescu.

ŞARTLARI SORULACAK

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Fenerbahçe'nin Rumen teknik adamla kısa süre içerisinde görüşeceği ve 77 yaşındaki çalıştırıcının şartlarını soracağı iddia edildi.

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