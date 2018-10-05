Jorge Lorenzo, MotoGP Tayland Grand Prix'inde kaza geçirdi!

Ducati MotoGP sürücüsü Jorge Lorenzo, Taylanda'daki kazanın ardından tıbbi kontrollerden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Lorenzo, bir önceki yarış olan Aragon'un ilk virajında kaza yapmıştı ve Buriram'daki ikinci seansta bir kaza daha yaptı. Desmosedici GP18'in kontrolünü kaybeden Lorenzo, üçüncü virajda motosikletinden fırladı ve taklalar attı.

Kazadan sonra Lorenzo'nun bilinci yerindeydi ancak tıbbi merkeze götürülmesi için bir sedye gerekiyordu.

Aragon'da geçirdiği kazanın ardından hem ayak parmağını kıran hem de çıkartan Lorenzo'nun bu hafta sonu yarışmasına onay çıkmıştı. Yeni kazanın kendisini nasıl etkileyeceği bilinmiyor ancak hastanede daha fazla tetkik yapılacak.

İspanyol sürücü ilk seansta 1.3 saniye yavaş kalmış ve 17. olmuştu.





