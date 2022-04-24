Jorginho'dan skandal penaltı! Maçın spikeri çılgına döndü! ''En kötü penaltılardan biri...''

İngiltere Premier Lig'in 34.haftasında Chelsea, West Ham'ı konuk etti. Maviler karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Chelsea'ye galibiyeti getiren gol 90. dakikada Christian Pulisic'den geldi.

PENALTIYI KAÇIRDI, SPİKER ÇILDIRDI

West Ham'da 86. dakikada Craig Dawson kırmızı kart gördü. Maçın 87. dakikasında Chelsea'de Jorginho penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bugüne kadar kullandığı en kötü penaltı atışını yapan Jorginho herkesi şaşırttı. Maçın spikeri Erman Yaşar penaltının ardından, "Çok kötü, çok çok kötü, çok çok çok kötü bir penaltı attı. Yani ben mi yanlış gördüm bir daha bakayım, atılabilecek en kötü penaltılardan biri herhalde..." yorumunda bulundu.

JORGINHO BUNU HEP YAPIYOR

Kendiyle özdeşlemiş bir vuruşla penaltılarını kullanan Jorginho, kariyeri boyunca hep bu şekilde penaltı attı. Topa vuracağı esnada zıplayarak kaleciyi yanıltmayı deneyen İtalyan futbolcu bu vuruşuyla tanınıyor.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)

