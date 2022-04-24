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Jorginho'dan skandal penaltı! Maçın spikeri çılgına döndü! ''En kötü penaltılardan biri...''

24.04.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea, West Ham United'ı Christian Pulisic'in 90. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın 86. dakikasında Jorginho'nun kullandığı penaltı İngiltere'de gündem oldu. Kendine özel vuruşuyla penaltı atışını kullanan Jorginho, bugüne kadar attığı penaltıların en kötüsü kullandı. Maçın spikerini bile şaşırtan yıldız futbolcu sosyal medyada gündem oldu.

Jorginho'dan skandal penaltı! Maçın spikeri çılgına döndü! ''En kötü penaltılardan biri...''
Jorginho

Jorginho

İTA İtalya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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İngiltere Premier Lig'in 34.haftasında Chelsea, West Ham'ı konuk etti. Maviler karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Chelsea'ye galibiyeti getiren gol 90. dakikada Christian Pulisic'den geldi.

PENALTIYI KAÇIRDI, SPİKER ÇILDIRDI

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West Ham'da 86. dakikada Craig Dawson kırmızı kart gördü. Maçın 87. dakikasında Chelsea'de Jorginho penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bugüne kadar kullandığı en kötü penaltı atışını yapan Jorginho herkesi şaşırttı. Maçın spikeri Erman Yaşar penaltının ardından, "Çok kötü, çok çok kötü, çok çok çok kötü bir penaltı attı. Yani ben mi yanlış gördüm bir daha bakayım, atılabilecek en kötü penaltılardan biri herhalde..." yorumunda bulundu.

JORGINHO BUNU HEP YAPIYOR

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Kendiyle özdeşlemiş bir vuruşla penaltılarını kullanan Jorginho, kariyeri boyunca hep bu şekilde penaltı attı. Topa vuracağı esnada zıplayarak kaleciyi yanıltmayı deneyen İtalyan futbolcu bu vuruşuyla tanınıyor.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea
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