Jorginho, Napoli'de rekor kıracak

Napoli'de sergilediği başarılı performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Jorginho, Premier Lig'e gidiyor. Brezilyalı yıldız ile yakından ilgilenen İngiliz devi Manchester City, Jorginho için kesenin ağzını açtı.
İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki yıldızı renklerine katmak isteyen Manchester City, Napoli ile görüşmelere başlayarak ilk teklifini sundu.
NAPOLİ İÇİN REKOR OLACAK
Jorginho için İtalyan ekibine 53-55 milyon Euro arasında bir teklif yapan Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı bu rakamlara transfer etmesi halinde Napoli için bu transfer ücreti kulüp rekoru olacak.
Kulübünün İngiliz deviyle görüşmelerini yakından takip eden Jorginho, Manchester'a gitmek için haber bekliyor. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, takımına 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.
UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!
Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!
Philip Cocu İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'yle resmi sözleşme imzaladı!
Mehmet Topal'dan 'Feda' açıklaması
Beşiktaş'tan Serdar Gürler bombası!
Emre Akbaba’nın tişörtü heyecanlandırdı
Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet eden ortaya çıktı!
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Burak Yılmaz transferi Negredo'ya bağlı
Trabzonspor Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor!
Alpay Özalan milletvekili seçildi mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum