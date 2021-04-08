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Jose Marafona: Alanyaspor taraftarlarından özür diliyorum

08.04.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da file bekçisi Jose Marafona, yediği goller nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve taraftarlardan özür diledi. Marafona'ya kaptan Tzavellas ve Davidson da yaptığı paylaşımla destek verdi.

Jose Marafona: Alanyaspor taraftarlarından özür diliyorum

Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 yenildiği maçın ardından kaleci Jose Marafona eleştirilerin odağı oldu. Yediği goller nedeniyle özellikle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan tecrübeli file bekçisi taraftardan özür diledi.

"ALANYASPOR TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marafona, "Bazen bir futbolcunun ve özellikle kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bu da benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Alanyaspor taraftarlarından özür diliyorum. Bu harika kulübün prestiji ve onuru için çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum" dedi.

Kaleci Marafona’ya takımın kaptanlarından Georgios Tzavellas ve golcü ismi Davidson yaptığı paylaşımlarla destek oldu.

Futbolcular yaptıkları paylaşımda, "İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Bugün böyle bir gün değildi ve hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü günde hep birlikte" açıklamasında bulundu.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 36 resmi maça çıkan 33 yaşındaki kaleci, kalesinde 40 gol görürken, 9 müsabakada da kalesini gole kapattı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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