Jose Mourinho açıklamıştı! Arsenal, Gyökeres transferinde mutlu sona ulaştı

Arsenal taraftarları nihayet rahat bir nefes alabilir... Uzun süredir devam eden Viktor Gyökeres transferi, mutlu sonla tamamlandı.

REKOR BONSERVİS!

Arsenal, Sporting Lizbon'un 27 yaşındaki İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin mali detayları da netleşti. Arsenal, Gyökeres için Sporting Lizbon'a 63.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, oyuncunun performansına bağlı olarak 10 milyon Euro'luk bonuslar da sözleşmede yer alıyor. Bu transfer, Arsenal tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

JOSE MOURINHO AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Gyökeres hakkında konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, "Harika bir oyuncu. Hiç şüphem yok. Ama Sporting onun etrafında çok iyi bir oyun tarzına sahipti, çok uyumluydu. Hugo Viana ve Ruben [Amorim] başlangıçta ne düşündüklerini bilmiyorum; büyük potansiyeli olan bir oyuncu. İngiltere'de daha güçlü takımlara, daha iyi oyunculara karşı oynayacaktır. Ne yazık ki, transfer piyasası hakkında söylenen 3.400 yalandan biri de Fenerbahçe'ye gideceğiydi. Ne yazık ki... Çok fazla yalan, çok fazla ilgi, menajerler ve kulüpler için çalışan çok fazla insan... Bu benim savaşım değil."