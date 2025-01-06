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Jose Mourinho, Ali Koç yönetimine sinirlendi ve sitem etti! Anderson Talisca transferi problem çıkardı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.01.2025 08:11
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Fenerbahçe'nin transfer etmek için yoğun çaba verdiği Anderson Talisca konusunda Jose Mourinho rahatsız durumda... Transferin her geçen gün uzaması ve sonuca bağlanmaması Portekizli teknik adamın sabrını taşırdı.

Jose Mourinho, Ali Koç yönetimine sinirlendi ve sitem etti! Anderson Talisca transferi problem çıkardı...
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Fenerbahçe'nin anlaşmak için büyük çaba gösterdiği Anderson Talisca transferi bir türlü bitmek bilmiyor. Ligin ikinci yarısının başlamasına rağmen takıma katılamayan Talisca konusunda Jose Mourinho rahatsız oldu.

YÖNETİME SİTEM ETTİ

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Anderson Talisca'nın hala transfer edilememesinden rahatsız olduğunu yönetime ileten Mourinho, ligin ikinci yarısının başlamadan bu transferin bitmesi gerektiğini savundu.

ALIŞMA SÜRECİ, TAKTİK VE UYUM...

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Talisca'nın önümüzdeki hafta takıma katılması halinde alışma sürecinin daha da uzayacağını ifade eden Mourinho, oyuncuyu transfer etmekte geç kalındığını söyleyerek Ali Koç yönetimine sitem etti.

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