Jose Mourinho, Ali Koç yönetimine sinirlendi ve sitem etti! Anderson Talisca transferi problem çıkardı...

Fenerbahçe'nin anlaşmak için büyük çaba gösterdiği Anderson Talisca transferi bir türlü bitmek bilmiyor. Ligin ikinci yarısının başlamasına rağmen takıma katılamayan Talisca konusunda Jose Mourinho rahatsız oldu.

YÖNETİME SİTEM ETTİ

Anderson Talisca'nın hala transfer edilememesinden rahatsız olduğunu yönetime ileten Mourinho, ligin ikinci yarısının başlamadan bu transferin bitmesi gerektiğini savundu.

ALIŞMA SÜRECİ, TAKTİK VE UYUM...

Talisca'nın önümüzdeki hafta takıma katılması halinde alışma sürecinin daha da uzayacağını ifade eden Mourinho, oyuncuyu transfer etmekte geç kalındığını söyleyerek Ali Koç yönetimine sitem etti.