Jose Mourinho: Bana saygı gösterin

Manchester United’ın menajeri Jose Mourinho, Tottenham’a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İngiliz basınında geleceği tartışılan ve yerine Zinedine Zidane’ın geçebileceği konuşulan Jose Mourinho, kendisine saygı duyulmasını istedi.

“SAYGI, SAYGI, SAYGI GÖSTERİN”

Premier Lig’de 3 kez şampiyonluk yaşadığına vurgu yapan Portekizli teknik adam, “Bugün 3-0 kaybettik. Premier Lig’deki şampiyonluk sayımla aynı. Ligdeki diğer 19 menajerin toplamından fazla. Benim 3, diğerlerinin toplam 2 şampiyonluğu var. Bana saygı gösterin, saygı, saygı, saygı!” ifadelerini kullandı. Premier Lig’de Jose Mourinho’nun dışında şu an çalışan Pep Guardiola ve Manuel Pellegrini’nin birer şampiyonluğu bulunuyor. (SKOR)

