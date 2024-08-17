Jose Mourinho, Barcelona'nın yıldızını istiyor! Fenerbahçe yönetimi kiralama teklifini iletti

Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer teklifi yapıldı. Jose Mourinho'nun kanat transferi istemesi üzerine sarı-lacivertli yönetim harekete geçti ve Ansu Fati'ye kiralama teklifi yaptı.

BARCELONA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Barcelona'nın kadroda düşünmediği Ansu Fati'yi kiralamak için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, menajerler aracılığı ile Barcelona'ya resmi kiralama teklifini iletti.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Jose Mourinho'nun çok istediği transferlerin başında gelen Ansu Fati ismi, Portekizli çalıştırıcıyı şampiyonluk için heyecanlandırdı.

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Ansu Fati ile Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği ifade edildi. Son kararı Ansu Fati'nin vereceği aktarılırken, şu ana kadar yapılmış en tatmin edici teklifin Fenerbahçe'den geldiği yazıldı.