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  4. Jose Mourinho, Barcelona'nın yıldızını istiyor! Fenerbahçe yönetimi kiralama teklifini iletti

Jose Mourinho, Barcelona'nın yıldızını istiyor! Fenerbahçe yönetimi kiralama teklifini iletti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.08.2024 13:36
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Ansu Fati'yi kiralamak istiyor. Jose Mourinho'nun ilk tercihleri arasında yer alan Fati için, Katalan ekibine kiralama teklifi yapıldı.

Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer teklifi yapıldı. Jose Mourinho'nun kanat transferi istemesi üzerine sarı-lacivertli yönetim harekete geçti ve Ansu Fati'ye kiralama teklifi yaptı.

BARCELONA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

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Barcelona'nın kadroda düşünmediği Ansu Fati'yi kiralamak için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, menajerler aracılığı ile Barcelona'ya resmi kiralama teklifini iletti.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

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Jose Mourinho'nun çok istediği transferlerin başında gelen Ansu Fati ismi, Portekizli çalıştırıcıyı şampiyonluk için heyecanlandırdı.

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Ansu Fati ile Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği ifade edildi. Son kararı Ansu Fati'nin vereceği aktarılırken, şu ana kadar yapılmış en tatmin edici teklifin Fenerbahçe'den geldiği yazıldı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona fenerbahçe
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