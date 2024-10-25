SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho basın toplantısında tepkisini gizlemedi... Fenerbahçe'den sonra gideceği takımı açıkladı! ''İyi oynadığımız için Türk basını mutlu değil"

Jose Mourinho basın toplantısında tepkisini gizlemedi... Fenerbahçe'den sonra gideceği takımı açıkladı! ''İyi oynadığımız için Türk basını mutlu değil"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.10.2024 01:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa'da yoluna namağlup devam eden sarı - lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam "İyi oynadığımız için Türk basını mutlu değil" diyerek çıkan eleştirilere tepki verdi.

Jose Mourinho basın toplantısında tepkisini gizlemedi... Fenerbahçe'den sonra gideceği takımı açıkladı! ''İyi oynadığımız için Türk basını mutlu değil"

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Manchester United ile 1-1 berabere kalarak namağlup ünvanını korudu. Alınan beraberliğin ardından Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"ÇOCUKLARIM HARİKA OYNADI"

387894_FENERBAHCE-UEFA-AVRUPA-LIGININ-3UNCU-

Futbolcularının çok iyi bir futbol ortaya koyduğunun altını çizen Mourinho, "Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim." dedi.

"AVRUPA'DA OLMAYAN BİR TAKIMA GİDECEĞİM"

GarlpEOXcAAIYvT

Gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebilecğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Takım ilk dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bu maça çok iyi hazırlandık. Açık ara iyi olan bizdik. İkinci yarıya da harika başladık. En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Sonrasında Bright'ı kaybettik. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çektik, Mert Müldür sol bekte oynadı, sol bek değil. Bu şartlar altında harika bir performans sergiledik. Normalde bir puan pozitif derdim Manchester United'a karşı ama şu anda iki puan kayıp." sözlerini sarf etti.

''İYİ OYNADIĞIMIZ İÇİN TÜRK BASINI MUTLU DEĞİLDİR''

GarYXvZXMAEK6v2

Süper Lig'de kaybedilen 2 puan sonrası eleştirilerin odağı haline gelen Mourinho, basın toplantısında gelen "Fenerbahçe son lig maçında öne geçince mahkum oynamıştı. 3-4 günde ne değişti?" sorusuna "Bu doğru değil. 2-1'den sonra pozisyonlar kaçırdık. 5 dakika 10 kişi oynadık. Bu soruyu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Belki de bugün iyi oynadığımız için Türk basını mutlu değil ancak ben çok mutluyum. Manchester United gibi bir rakibe karşı 2 puan kaybetme hissiyatı iyidir. Demek ki iyi oynamışızdır." cevabını verdi.

OSAYI-SAMUEL İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI

37a018d2899d479cbcdad7f1f07f7edf

Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Osayi-Samuel için "Kramp... Bright 3 hafta sakatlandı. Milli takıma gitti ama orada ilginç şeyler yaşadı. Libya'da başlarına ilginç şeyler geldi. Kendisini oynattık, sahada kaldığı sürede çok iyi iş çıkardı ama yaşadığı şey sakatlık değildi." ifadelerini kullandı.

"ONANA İMKANSIZI KURTARDI."

Garx_YFWAAAydjc

Karşılaşmada bir çok kurtarış yapan Onana hakkında Mourinho, "Onana iki inanılmaz kurtarış yaptı. Kalecim o ana kadar kurtarış yapmamıştı ama Onana 10 saniye içinde iki imkansız kurtarış yaptı. Sonucu belirleyen Onana oldu. Yirmi kurtarış yapmadı ama inanılmaz iki kurtarış yaptı." dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi José Mourinho fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Dünya gündemine bomba gibi düştü: Ukrayna Rusya savaşında korkulan oldu! "Kuzey Kore askerleri cephede"

Dünya gündemine bomba gibi düştü: Ukrayna Rusya savaşında korkulan oldu! "Kuzey Kore askerleri cephede"

ABD Başkanı olunca ilk işini açıkladı! "Onu 2 saniyede kovacağım'

ABD Başkanı olunca ilk işini açıkladı! "Onu 2 saniyede kovacağım'

İstanbul'a getirilmişti... Ülkesinde tutuklandı!

İstanbul'a getirilmişti... Ülkesinde tutuklandı!

Jose Mourinho'ya eski takımından şok!

Jose Mourinho'ya eski takımından şok!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.