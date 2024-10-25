Jose Mourinho basın toplantısında tepkisini gizlemedi... Fenerbahçe'den sonra gideceği takımı açıkladı! ''İyi oynadığımız için Türk basını mutlu değil"

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Manchester United ile 1-1 berabere kalarak namağlup ünvanını korudu. Alınan beraberliğin ardından Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"ÇOCUKLARIM HARİKA OYNADI"

Futbolcularının çok iyi bir futbol ortaya koyduğunun altını çizen Mourinho, "Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim." dedi.

"AVRUPA'DA OLMAYAN BİR TAKIMA GİDECEĞİM"

Gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebilecğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Takım ilk dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bu maça çok iyi hazırlandık. Açık ara iyi olan bizdik. İkinci yarıya da harika başladık. En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Sonrasında Bright'ı kaybettik. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çektik, Mert Müldür sol bekte oynadı, sol bek değil. Bu şartlar altında harika bir performans sergiledik. Normalde bir puan pozitif derdim Manchester United'a karşı ama şu anda iki puan kayıp." sözlerini sarf etti.

''İYİ OYNADIĞIMIZ İÇİN TÜRK BASINI MUTLU DEĞİLDİR''

Süper Lig'de kaybedilen 2 puan sonrası eleştirilerin odağı haline gelen Mourinho, basın toplantısında gelen "Fenerbahçe son lig maçında öne geçince mahkum oynamıştı. 3-4 günde ne değişti?" sorusuna "Bu doğru değil. 2-1'den sonra pozisyonlar kaçırdık. 5 dakika 10 kişi oynadık. Bu soruyu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Belki de bugün iyi oynadığımız için Türk basını mutlu değil ancak ben çok mutluyum. Manchester United gibi bir rakibe karşı 2 puan kaybetme hissiyatı iyidir. Demek ki iyi oynamışızdır." cevabını verdi.

OSAYI-SAMUEL İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Osayi-Samuel için "Kramp... Bright 3 hafta sakatlandı. Milli takıma gitti ama orada ilginç şeyler yaşadı. Libya'da başlarına ilginç şeyler geldi. Kendisini oynattık, sahada kaldığı sürede çok iyi iş çıkardı ama yaşadığı şey sakatlık değildi." ifadelerini kullandı.

"ONANA İMKANSIZI KURTARDI."

Karşılaşmada bir çok kurtarış yapan Onana hakkında Mourinho, "Onana iki inanılmaz kurtarış yaptı. Kalecim o ana kadar kurtarış yapmamıştı ama Onana 10 saniye içinde iki imkansız kurtarış yaptı. Sonucu belirleyen Onana oldu. Yirmi kurtarış yapmadı ama inanılmaz iki kurtarış yaptı." dedi.