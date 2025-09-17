Jose Mourinho, Benfica'ya resmi imzayı atıyor! Lizbon'a iniş yaptı, ilk açıklamayı kendisi yaptı!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hangi takımın başına geçeceği merak konusu olan Jose Mourinho Benfica'ya resmi imzayı atıyor...

LIZBON'A GELDİ! "GÖRÜŞMEKTEN MEMNUN OLURUM"

Benfica soruları üzerine açıklama yapan Jose Mourinho, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim." dedi.

"BENFICA'YA KİMSE HAYIR DİYEMEZ"

Açıklamalarına devam eden Mourinho "Benfica'ya 'Hayır' diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz. Benfica'ya kimse hayır diyemez" şeklinde konuştu.

Öte yandan Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa'nın dün gece boyunca Jose Mourinho ile görüştüğünü ve el sıkıştığını duyurdu.