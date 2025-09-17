SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Jose Mourinho, Benfica'ya resmi imzayı atıyor! Lizbon'a iniş yaptı, ilk açıklamayı kendisi yaptı!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresi merak edilen Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmak için Lizbon'a gitti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho, Benfica'yı reddetmediğini söyledi.

Jose Mourinho, Benfica'ya resmi imzayı atıyor! Lizbon'a iniş yaptı, ilk açıklamayı kendisi yaptı!
Emre Şen

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hangi takımın başına geçeceği merak konusu olan Jose Mourinho Benfica'ya resmi imzayı atıyor...

LIZBON'A GELDİ! "GÖRÜŞMEKTEN MEMNUN OLURUM"

Jose Mourinho, Benfica ya resmi imzayı atıyor! Lizbon a iniş yaptı, ilk açıklamayı kendisi yaptı! 1

Benfica soruları üzerine açıklama yapan Jose Mourinho, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim." dedi.

"BENFICA'YA KİMSE HAYIR DİYEMEZ"

Açıklamalarına devam eden Mourinho "Benfica'ya 'Hayır' diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz. Benfica'ya kimse hayır diyemez" şeklinde konuştu.

Öte yandan Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa'nın dün gece boyunca Jose Mourinho ile görüştüğünü ve el sıkıştığını duyurdu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılmaz Vural Türk futboluna geri döndü! TFF 1. Lig ekibinden resmi açıklama geldiYılmaz Vural Türk futboluna geri döndü! TFF 1. Lig ekibinden resmi açıklama geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi! "İlk karşıladığımda da söyledim..."Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi! "İlk karşıladığımda da söyledim..."
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho benfica
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.